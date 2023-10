Escolas municipais da Capital introduzem pães na merenda dos alunos

A Prefeitura de Campo Grande voltou a entregar pães às unidades escolares da Reme (Rede Municipal de Ensino), contemplando 110 mil alunos das 205 escolas e Emeis. As entregas desse alimento estavam suspensas desde 2021.

Para o mês de junho serão consumidos 240 mil unidades, já que entidades e organizações não-governamentais e sem fins lucrativos da assistência básica assistidas pelo Município também recebem o alimento para atender as crianças.

Conforme explica a chefe das nutricionistas da Suale (Superintendência de Alimentação Escolar), Michele Ignácio, o cálculo é feito pela quantidade de alunos matriculados e o lanche está incluso no cardápio, que segue as resoluções do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

São 3.860 milhões de refeições por mês. “Em agosto, a entrega dos pães será em maior quantidade porque terá o dobro de dias letivos. O lanche está no cardápio junto com suco feito de polpa de fruta e uma carne, para fazer o famoso ‘buraco quente’”.

A superintendente explica que as unidades escolares recebem farinha, fermento e o que mais for necessário para produzir os pães. "Mas o fato da compra e entrega do produto pronto não acontecia desde 2021".

