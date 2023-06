Gasolina mais barata ainda não chegou aos postos de combustíveis

Mesmo com a redução no preço da gasolina nas refinarias, ocorrida há 5 dias, ainda está sendo difícil encontrar o mesmo cenário nas bombas de combustíveis de Campo Grande. O que se vê são postos ainda vendendo a gasolina pelo menos a R$ 5,29.

Na última quinta-feira (15), a Petrobras anunciou queda de R$ 0,13 por litro nas refinarias. Em Mato Grosso do Sul, essa redução representa retração de R$ 0,09 no litro vendido nos postos de combustíveis, segundo estimativa do Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes).

Conforme o diretor-executivo do sindicato, Edson Lazarotto, na medida que os proprietários de postos de combustível vão recebendo os novos pedidos da redução a troca é feita nas bombas dos estabelecimentos. “A Petrobras anuncia sempre o valor da redução sobre a gasolina. A que é da refinaria, já o que os postos comercializam é a gasolina C, que tem na composição 27% do etanol, que é convertido a redução e ficou em R$ 0,09”.

Lazarotto afirma ainda que os postos já estão baixando os preços. “No entanto, se observar, diversos postos da cidade já começaram a reduzir o preço, na medida em que vão recebendo novos pedidos. Já temos gasolina no valor de R$ 4,89 até R$ 4,99, na Capital”, salienta.

O Sinpetro-MS ainda destaca que o mercado é livre para adequar os preços, sendo possível aumentar ou diminuir o valor cobrado nas bombas.

Preços

A reportagem do jornal O Estado fez uma pesquisa em seis postos de combustíveis, em Campo Grande e identificou que o preço da gasolina continua o mesmo. No posto de combustível que fica localizado na avenida Presidente Ernesto Geisel com a rua Felina Carolina, a gasolina foi encontrada no valor de R$ 5,29. Conforme o funcionário do local, que preferiu não se identificar, a medida ainda não chegou ao posto e, por isso, a mudança de preço ainda não foi efetuada.

No posto de combustível da avenida Mascarenhas de Moraes com a rua 14 de Julho, a gasolina foi encontrada a R$ 5,09. Na mesma avenida, outro posto que fica no cruzamento da rua Caixas do Sul, a gasolina foi encontrada no valor de R$ 5,11.

Em outros dois postos de combustíveis na avenida Coronel Antonino, a gasolina é comercializada por R$ 5,09. A gasolina mais barata foi encontrada no posto de combustível que fica localizado na avenida Costa e Silva, no valor de R$ 4,97. De acordo com um funcionário do local, que também preferiu não se identificar, a mudança foi realizada no mesmo dia do anúncio da Petrobras. Na semana passada, o combustível era vendido por R$ 5,07 no local e teve reajuste de R$ 0,10.

Por Marina Romualdo- Jornal O Estado do MS.

