Volta as aulas na Rede Municipal acontece amanhã na capital

O retorno das aulas na Rede Municipal de Ensino está marcado para amanhã, 15 de fevereiro. Conforme a a Secretaria Municipal de Educação, o ano escolar teve início em 2 de janeiro, com o período destinado ao atendimento ao público, matrículas e organização de turmas ocorrendo entre os dias 2 a 31 de janeiro de 2024. Os professores se apresentaram em 1º de fevereiro, iniciando a jornada pedagógica que se estenderá até 9 do mesmo mês.

O calendário estabelece um ano letivo de 200 dias divididos em quatro bimestres, com férias para docentes e discentes de 17 a 31 de julho de 2024. Os exames finais estão programados para 17, 18 e 19 de dezembro, e o encerramento do ano escolar será em 20 de dezembro.

Para as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs), o término do ano letivo está marcado para 18 de dezembro de 2024. Os 200 dias letivos seguem o seguinte cronograma:

1º Bimestre: 15 de fevereiro a 30 de abril

2. 2º Bimestre: 2 de maio a 16 de julho

3. 3º Bimestre: 1º de agosto a 30 de setembro

4. 4º Bimestre: 1º de outubro a 16 de dezembro

A resolução determina também que ambos os calendários escolares, das Escolas Municipais de Educação Infantil e das escolas que oferecem o ensino fundamental, incluam os dias 5 de abril, 5 de junho, 3 de setembro e 31 de outubro para formação continuada.

