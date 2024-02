TRE-MS estenderá atendimentos antes do fim do cadastro eleitoral

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) realizará um plantão neste fim de semana antes do fim do cadastro eleitoral. A medida foi anunciada pela portaria no DJEMS (Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul). A edição de quinta-feira (15) foi divulgada nesta terça-feira (13).

O plantão eleitoral será realizado devido ao aumento da demanda de atendimento de eleitores nos dias que antecedem o fechamento do cadastro eleitoral. Os cidadãos poderão regularizar a situação eleitoral entre 29 de abril até 8 de maio nos Cartórios Eleitorais e Centrais de Atendimento ao Eleitor. Os locais funcionarão das 8h às 18h.

No último final de semana, nos dias 4 e 5 de maio, haverá plantão nos Cartórios e Centrais de Atendimento. Os pontos atenderão os eleitores das 8h às 13h.

