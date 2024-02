Unidos do Viradouro é a campeã do Carnaval 2024

Em uma emocionante noite de desfiles, a Unidos do Viradouro se consagrou campeã do Grupo Especial do Carnaval 2024, repetindo o feito alcançado em 1997 e 2020. Com o enredo envolvente “Arroboboi, Dangbé”, a escola brilhou na avenida e conquistou o seu terceiro título na história do carnaval carioca.

A escola acaba de ser campeã com diferença de 0,7 décimos para 2ª colocada. Mesmo punida por conta do excesso de integrantes na comissão de frente, com 25 pessoas, sendo o limite 10, a escola carioca se consagrou campeã.

A agremiação, sediada em Niterói, demonstrou toda a sua dedicação, criatividade e paixão pelo samba, cativando o público e os jurados. O enredo “Arroboboi, Dangbé” explorou as riquezas e tradições culturais das religiões vodun, proporcionando um espetáculo visual e sonoro que encantou os presentes.

A Unidos do Viradouro, sob o comando de sua diretoria, carnavalescos, mestre-sala, porta-bandeira e componentes, trouxe para a avenida uma apresentação impecável, repleta de cores, ritmo e emoção. O samba-enredo contagiante ecoou pelas arquibancadas, conquistando o público desde os primeiros minutos do desfile.

O título de campeã representa não apenas a vitória da Unidos do Viradouro no Carnaval 2024, mas também o reconhecimento da sua trajetória de sucesso e contribuição para a cultura carnavalesca. A escola se destaca não apenas pela busca da excelência em suas apresentações, mas também por manter viva a tradição do samba, promovendo alegria e celebração.

