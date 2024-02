Bairro Arnaldo Estevão de Figueiredo terá serviços e atendimentos á saúde até sexta-feira

Nos dias 14 a 16 de fevereiro, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), em parceria com a Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Arnaldo Estevão de Figueiredo e o apoio do Hospital de Amor, realizará um mutirão de serviços e atendimentos em saúde para os moradores da região.

A ação acontecerá na Associação de Moradores do Conjunto Residencial Dalva de Oliveira, situada na Rua Lourenço de Jesus Ferro, 298, das 7h às 17h. Diversos serviços de saúde serão oferecidos, incluindo mamografia, preventivo, aferição de pressão arterial, controle de glicemia, pesagem do Bolsa Família e testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Durante o evento, serão disponibilizados 25 exames de mamografia e 10 preventivos em cada período (manhã e tarde), sendo os demais atendimentos realizados conforme a demanda. Não é necessário agendamento; os interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais e o cartão SUS. A iniciativa visa proporcionar acesso facilitado a serviços de saúde essenciais para a comunidade local.

