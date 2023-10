Vítimas de chacina foram executadas dentro do veículo, diz Polícia Civil

Os quatro homens que foram executados na madrugada de hoje (7), em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande, foram mortos dentro do veículo. Segundo as investigações, os ocupantes do carro foram surpreendidos pelos pistoleiros que estavam a espera na garagem da residência.

O crime aconteceu por volta das 4h40, na rua Nespereira, no Residencial Ponta Porã. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos mortos.

Segundo o site Dourados News, o delegado Regional da Polícia Civil, Clemir Vieira, está no local investigando o crime. Ele relatou ao jornal que, quando chegaram na cena do crime, o GM Ônix, estava ligado.

No local, a perícia técnica relatou que encontrou diversas cápsulas calibre 9 milímetros.

A Polícia Civil trabalha para descobrir as causas e as motivações do crime.

