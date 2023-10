Quatro pessoas são executadas em residencial na fronteira

Quatro pessoas foram encontradas mortas dentro de um residencial em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Conforme informações iniciais, todas as vítimas foram executadas com disparos de arma de fogo.

Segundo informações do site Porã News, os corpos foram encontrados em um imóvel na rua Nespereira, no residencial Ponta Porã.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram no local por volta das 5h.

Além dos bombeiros, a perícia técnica e a Polícia Civil estão no residencial para investigar as causas da execução.

Até o momento, a polícia não divulgou a identidade das vítimas.

