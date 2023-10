Veículo recheado de maconha é encontrado abandonado na BR-463

Um veículo recheado de maconha, foi encontrado pelos policiais do Grupo Tático, na tarde de ontem, na BR-463, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. Nenhum suspeito foi localizado até o momento.

Conforme informações do Dourados News, equipes do Getam (Grupo Tático Motorizado) receberam uma denúncia de um Logan, cor prata, 2009, abandonado no km-379 e com a chave no contato. No interior do veículo, os policiais encontraram 537 kg de maconha e 15,3 kg de Skunk.

O veículo foi encaminhado para 1° Distrito Policial para as providências do caso.

