Duas pessoas morrem em colisão entre moto e ônibus de viagem

Andréia Ratier Martins, 41, e Jean Carlo Carvalho de Azevedo, 46 anos, morreram na madrugada de hoje (7), em colisão de uma motocicleta contra um ônibus de viagem, em Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Dourados News, o acidente aconteceu por volta de 0h50, quando o casal que estava em uma BIZ, passava pelo cruzamento entre as ruas Pereira do Lago com a Comandante Camisão, na região central, momento em que foram surpreendidos pelo ônibus. Com o impacto da colisão, a moto foi arrastada por cerca de 30 metros. As vítimas sofreram traumas severos na cabeça, morrendo no local.

Equipes da Polícia Civil estiveram no local e iniciaram a investigação para saber as causas do acidente.

Segundo testemunhas, o casal que pilotava a motocicleta teria avançado a placa Pare.

