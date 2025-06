Princesa Kako emociona comunidade nipo-brasileira durante visita a Campo Grande

A princesa Kako, da Família Imperial Japonesa, cumpriu nesta terça-feira (10) uma intensa agenda em Campo Grande, como parte das comemorações pelos 130 anos das relações diplomáticas entre Japão e Brasil. Aos 30 anos, ela foi recebida com homenagens na Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira, em uma cerimônia marcada por simbolismo, emoção e valorização das tradições japonesas mantidas na capital sul-mato-grossense.

A programação, realizada sob forte esquema de segurança e sem contato direto com o público, começou com uma homenagem aos imigrantes japoneses, com entrega de flores e reverência da princesa a um monumento que já havia sido visitado por seus pais, o príncipe Akishino e a princesa Kiko, há dez anos. Durante a solenidade, também foi feito o plantio simbólico de uma cerejeira, árvore símbolo da cultura japonesa.

O Coral Nippo, formado por pessoas com mais de 60 anos, foi responsável pela execução dos hinos do Brasil e do Japão. A maestrina Keyla Lima Brito destacou a importância do grupo na preservação da cultura e da língua japonesa. “Apesar da grande colônia aqui em Campo Grande, muitas tradições acabam se perdendo. O coral mantém viva a linguagem original por meio da música”, disse.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, deu as boas-vindas à princesa destacando o papel da comunidade japonesa no desenvolvimento da cidade. “A presença da princesa reforça o laço de amizade entre os países. O sobá, prato típico da cidade, é apenas um exemplo da influência cultural japonesa em nossa capital”, afirmou.

Em seu discurso, com ajuda de uma intérprete, a princesa Kako disse estar feliz por conhecer de perto a comunidade nipo-brasileira e se mostrou tocada pela recepção. “É com grande alegria que posso encontrar todos os senhores aqui no Brasil, país pelo qual sempre tive um sentimento de proximidade. Quando retornar ao Japão, levarei comigo a dedicação e o esforço dessa comunidade”, declarou.

Durante a cerimônia, a princesa foi homenageada com o título de “Visitante Ilustre” pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), entregue pelo deputado estadual Roberto Hashioka. A Câmara Municipal de Campo Grande também prestou homenagem com a entrega de um diploma pelo vereador André Salineiro.

Nilson Aguena, vice-presidente da Associação Nipo-Brasileira, celebrou a escolha de Campo Grande na agenda da princesa. “É uma honra enorme. Sabemos que existem comunidades japonesas por todo o Brasil, e ela escolheu vir aqui. Isso fortalece muito nossa associação”, disse.

Moradora da capital, Claudia Hokma acompanhou a cerimônia emocionada. “Coloquei o nome do meu filho e do meu neto de Kenji, em homenagem ao príncipe. Ver a princesa de perto me fez lembrar da minha mãe e do meu pai, que já faleceram. Foi um momento muito especial.”

Antes de chegar a Campo Grande, Kako passou por São Paulo (SP) e Curitiba (PR). Um dos aspectos que mais chamou a atenção foi a simplicidade da princesa, que viajou em voos comerciais e teve uma postura discreta durante todo o percurso.

Após os compromissos em Mato Grosso do Sul, a princesa seguirá para Brasília (DF), onde se encontrará com o presidente Lula, e depois visitará o Rio de Janeiro (RJ) e Foz do Iguaçu (PR). Em todas as cidades, ela participará de eventos voltados à comunidade Nikkei, reforçando os laços históricos e culturais entre Japão e Brasil.

Com colaboração da repórter Inez Nazira

