Prefeitura de Campo Grande abre seleção com 54 vagas para motoristas e operadores

A Prefeitura de Campo Grande anunciou a abertura de 54 vagas temporárias por meio de um processo seletivo simplificado. As oportunidades são destinadas às funções de motorista de transporte escolar, condutor de veículos pesados e operador de máquinas. Os salários variam entre R$ 1.600 e R$ 2.500, com carga horária semanal de 40 horas.

Os profissionais contratados irão atuar na condução de veículos escolares ou no transporte de cargas diversas, como alimentos, móveis e equipamentos, atendendo às demandas dos órgãos públicos do município.

Os requisitos para candidatura incluem ensino fundamental completo para motoristas e nível de alfabetização para operadores de máquinas. Também é necessário possuir habilitação compatível com a categoria exigida para a função desejada. Os candidatos devem apresentar certidão do órgão de trânsito que comprove a inexistência de infrações graves nos últimos 12 meses. Será desclassificado quem estiver cumprindo penalidades como suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH ou sanções judiciais relacionadas a infrações de trânsito.

As inscrições estarão abertas nos dias 11 e 12 de junho de 2025, exclusivamente pelo site da Prefeitura de Campo Grande, no endereço: https://www.campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo/. O processo de seleção será realizado por meio de avaliação de títulos.