Campo Grande recebe princesa Kako do Japão em visita histórica

A princesa Kako de Akishino, membro da Família Imperial Japonesa, desembarcou no Aeroporto Internacional de Campo Grande, na noite de segunda-feira (9), para uma visita oficial que celebra os 130 anos das relações diplomáticas entre Japão e Brasil. Aos 30 anos, a princesa veio para cumprir uma agenda concisa, focada em pontos simbólicos da cultura japonesa na cidade.

A visita da princesa Kako terá um caráter estritamente protocolar e não incluirá interação direta com a população. Com um forte esquema de segurança, fotos ou cumprimentos à realeza não serão permitidos. O cronograma da visita foi elaborado pela Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira, e inclui a passagem da princesa em locais de grande importância para a comunidade nipo-brasileira, como a Escola Visconde de Cairu, a sede da Associação Nipo, além de encontros com autoridades locais. Ao contrário do que muitos esperavam, não haverá visitas aos bairros da cidade.

Popularidade e simplicidade

Desde o dia 5 de junho no Brasil, a princesa Kako já passou por São Paulo (SP) e Curitiba (PR) antes de chegar a Campo Grande na segunda-feira. Um dos aspectos que mais chamou a atenção e reforçou sua popularidade no Japão foi a simplicidade de sua viagem. A princesa surpreendeu ao embarcar em um voo comercial de Campinas (SP) para Campo Grande. Em vez de fretar um voo, Kako agiu como uma passageira comum, cumprimentando a todos com uma reverência e aceitando os lanches básicos oferecidos pela companhia aérea, como biscoito de polvilho, bolinho industrializado, aviõezinhos gelatinosos e água.

Roteiro pelo Brasil e encontro com autoridades

A celebração dos 130 anos da relação diplomática é o principal motivo da visita da princesa, que segue os passos de seus pais, Kiko e Akishino, que estiveram em Campo Grande há dez anos pelo mesmo motivo.

Após cumprir sua agenda em Mato Grosso do Sul, a princesa Kako seguirá para Brasília, onde terá compromissos de dois dias, incluindo um encontro com o Presidente Lula. No dia 13, a agenda continua no Rio de Janeiro. Os últimos dias da programação, 14 e 15 de junho, serão dedicados a compromissos em Foz do Iguaçu (PR). Em todas as cidades, a princesa se reunirá com membros da comunidade Nikkei e pessoas ligadas ao Japão para celebrar e fortalecer a boa relação entre os dois países.

