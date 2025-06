Brasileiros resgataram R$ 360 milhões em valores esquecidos em abril

Desde 2022, Sistema de Valores a Receber já devolveu R$ 10,38 bilhões, mas outros R$ 9,74 bilhões ainda aguardam saque pelos correntistas

O Banco Central (BC) informou nesta terça‑feira (10) que, somente em abril, cidadãos e empresas retiraram R$ 360 milhões em valores esquecidos em contas bancárias, consórcios, cooperativas de crédito e outros serviços financeiros. A consulta e o saque são feitos pelo Sistema de Valores a Receber (SVR), plataforma gratuita do BC que, desde o lançamento, já devolveu R$ 10,38 bilhões. Ainda restam R$ 9,74 bilhões à espera dos titulares.

Para descobrir se há recursos disponíveis, basta entrar no site do SVR e informar CPF e data de nascimento, ou CNPJ e data de abertura da empresa — procedimento que dispensa login. Quem quiser resgatar o dinheiro precisa ter conta Gov.br nos níveis prata ou ouro, com verificação em duas etapas. Há duas formas de recebimento: solicitar diretamente à instituição que detém o valor ou fazer o pedido dentro do próprio sistema.

No mês passado, o BC acrescentou a opção de solicitação automática para pessoas físicas que usam o CPF como chave Pix. Ao aderir, o correntista deixa de fazer consultas periódicas: assim que a instituição financeira disponibiliza algum valor, o crédito vai direto para sua conta.

Os números acumulados até o fim de abril mostram 30,6 milhões de resgates — 27,8 milhões de pessoas físicas e 2,8 milhões de pessoas jurídicas. Entre os que ainda não sacaram, 47,4 milhões são indivíduos e 4,2 milhões, empresas. A maior parte tem direito a pequenas quantias: 63,8 % dos beneficiários podem receber até R$ 10; outros 24,2 % têm entre R$ 10,01 e R$ 100; 10,1 % ficam na faixa de R$ 100,01 a R$ 1 mil; e apenas 1,85 % ultrapassam esse valor.

Podem ser recuperados, por exemplo, saldos de contas‑correntes ou poupanças encerradas, tarifas cobradas indevidamente, sobras de cooperativas de crédito, parcelas de consórcio não procuradas e valores registrados em corretoras extintas. No caso de titulares falecidos ou empresas encerradas, o resgate é permitido a herdeiros, inventariantes ou representantes legais, mediante assinatura de termo de responsabilidade.

O BC reitera que o serviço é gratuito e alerta para golpes de estelionatários que oferecem intermediação. A autoridade monetária não envia links, não liga para confirmar dados nem cobra qualquer quantia. Somente a instituição listada na consulta pode contatar o cidadão, e ninguém deve fornecer senhas ou códigos de segurança.

