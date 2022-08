Vila Morumbi comemora obras de drenagem que colocaram fim aos alagamentos na região

Investimento de R$ 1,5 milhão do Estado e da União trouxe mais qualidade de vida para moradores

Por Michelly Perez – Jornal O Estado MS

Morar em uma região que proporcione qualidade de vida, segurança e a valorização do comércio local está entre os principais sonhos de muitos moradores. Dando continuidade para a série de reportagens especiais produzidas por O Estado para comemorar os 123 anos de Campo Grande, na edição desta sexta-feira (12) será a vez de conhecer como os investimentos de R$ 1,5 milhão do Governo do Estado, em parceria com a União, transformaram a realidade da população do bairro Vila Morumbi. Eles receberam obras de asfalto e drenagem que acabaram com os problemas de alagamentos que eram frequentes durante os dias de chuva.

Somente na primeira fase do projeto foram feitas a pavimentação das ruas Platina, Mario Carrato, Campo Belo, Dom Duarte da Costa, Avenco e Luziânia, em 15 quadras do bairro. O principal objetivo era o de livrar os moradores da poeira e de alagamentos, que geravam transtorno para quem morava nas vias sem asfalto.

Quem sabe muito bem sobre os desafios de viver em meio às condições que o bairro proporcionava é Elilia da Silva; ela se mudou para a Vila Morumbi há 13 anos e conseguiu ver de perto cada uma das obras de pavimentação que foram realizadas na região e que transformaram o que antes era um desafio para os vizinhos em um sonho realizado.

“Quando cheguei aqui não tinha asfalto, era muita poeira e barro quando chovia. Agora melhorou muito e se tornou um ótimo lugar para se morar. Antes tinha muitos roubos e até isto acabou”, contou Elilia.

A região localizada em frente da Avenida Interlagos, na área urbana do Córrego Bandeira, é sinônimo de tranquilidade e foi isso o que fez com que muitos moradores optassem por se mudar para o local. Davi Fernando Cunha, de 67 anos, cita que antes morava no centro da cidade, mas que prefere o bairro por ser um lugar mais tranquilo e bem estruturado. “É um lugar calmo, que está em desenvolvimento e o asfalto está muito bom, não temos do que reclamar”, destacou.

Se para os moradores a situação melhorou após a pavimentação e os serviços de drenagem, as obras também favoreceram o comércio local. “Estou aqui há três anos e antes não tinha asfalto, por isso lidávamos com muita poeira e lama, a gente sofria bastante. O asfalto melhorou 100% nossa situação e hoje estamos em um bom momento de vendas. Eu recomendaria abertura de negócio por aqui”, afirmou Eron Cestauro, proprietário de uma Casa de Carnes, instalada na Rua Luziânia.

Mesma avaliação de Kemely Leite, dona de um lava-jato na Rua Platina. “O bairro está muito bom e o movimento de clientes também, ter nossa rua asfaltada também ajuda bastante no nosso negócio”, citou.

Em dias de chuva, Márcia Cabral, funcionária de uma loja de baterias, relembra que a situação ficava muito complicada na região. “Muitas vezes desciam pedras até na frente da loja [Rua Luziânia] e a poeira era constante, melhorou com o asfalto”, citou.

O Governo do Estado já começou a segunda etapa de asfalto da Vila Morumbi, que vai dispor de pavimentação e drenagem na Rua Canadá e nos arredores, e que vai ter um investimento de R$ 2,8 milhões.

Veja também: Revitalização de praças promove qualidade de vida e lazer para moradores

Leia a edição impressa do Jornal O Estado MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.