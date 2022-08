Revitalização de praças promove qualidade de vida e lazer para moradores

Espaços receberam acessibilidade, academia ao ar livre, playground e campos para prática esportiva

Por Camila Fairas – Jornal O Estado MS

Dando continuidade para a série de reportagens especiais produzidas pelo jornal O Estado para comemorar os 123 anos de Campo Grande, na edição desta quinta-feira (11) será a vez de mostrar a revitalização de praças e áreas de lazer que foram concretizadas em alguns bairros da Capital realizadas pelo Governo do Estado. Foi mais de R$ 1,2 milhão em investimentos para promover melhorias no Jardim Serra Azul e Bonança.

Na praça do Jardim Serra Azul, a revitalização incluiu novas rampas de entrada para cadeirantes, pisos táteis, instalação de áreas de recreação infantil, brinquedos e grama artificial, além de academia ao ar livre, campos de areia e futebol. A obra beneficiou mais de 5 mil pessoas que moram na região e recebeu R$ 385,3 mil para a revitalização do espaço e outros R$ 201,2 mil para a melhoria do entorno da praça.

Depois de todo o trabalho finalizado, os moradores da região mostraram-se satisfeitos com o trabalho realizado no local. “Antigamente o campo aqui era aberto, sem estrutura, depois da obra a praça ficou ótima, muita boa para todos”, destacou Jaques Audax, que mora no bairro há 15 anos.

Quem também aprovou o novo espaço de esporte e lazer da região foi o comerciante Renato Salgueiro, que tem uma conveniência na esquina da praça. Ele conta que antes lá “só tinha mato” e que agora a realidade é outra. “Os moradores já tinha arrumado um pouco e agora veio a reforma para consolidar. A praça ficou muito boa, sempre jogo bola lá e as crianças usam o parquinho.”

Outro bairro que também recebeu obras de melhorias na praça de esportes foi o Jardim Bonança, onde o local de recreação recebeu uma implantação de estrutura de acessibilidade, academia ao ar livre, playground e o campo de futebol recebeu novos alambrados de aço galvanizado, substituindo os antigos que eram de eucalipto. Para isso foram investidos R$ 405,3 mil.

Com investimentos de R$ 216,7 mil, o espaço recebeu uma nova estrutura com banheiros públicos para a população. “O espaço ficou muito bom, sempre teve o campo, mas agora tem uma estrutura com outras opções de lazer para as crianças e idosos. Estão avaliando até uma escolinha de futebol”, contou Neide Regina dos Santos, moradora do bairro há 30 anos.

O que antes era visto apenas como um desejo, a elaboração de um espaço onde todos os moradores podem aproveitar e até cuidar da saúde, se tornou realidade. Foi o que afirmou Fernando Ojeda, que nasceu no bairro, e destacou que a praça se tornou um local de lazer. “Ficou muito boa a reforma, antes jogava bastante no campo, agora tem até vestiário à disposição, além de ter espaço aos jovens e crianças”, citou.

Morando em frente da praça, Irani Maria Araújo lembra que essas obras foram importantes para o bairro. Ela destacou ainda a emoção em abrir a porta da sua residência e poder ver de perto as melhorias consolidadas para o bairro em tão pouco tempo. “As pessoas usam bastante o local, tem espaço para as crianças, para o pessoal jogar futebol e a família caminhar. Antes o campo tinha muito vidro, arame e agora é bem cuidado. Ficou muito bom”, relatou Irani Maria.

A revitalização da Praça José Santana Delmondes foi concluída em janeiro do ano passado e as obras dos banheiros ficaram prontas em abril deste ano. Os investimentos visam incentivar a prática esportiva e dar mais opções de esporte e lazer para a população local.

Outras obras ainda estão em andamento, como a construção de uma praça na comunidade Tijuca II, que terá campo de futebol para campeonatos regionais, quadra poliesportiva (futsal e basquete), quadra de vôlei de praia, pista de skate, playground, pista de cooper, passarelas com rampas acessíveis, áreas de convivência, paisagismo e iluminação.

