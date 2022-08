Dia amanhece com sol e mínima de 7,8ºC em MS

A sexta-feira (12) começou fria em Mato Grosso do Sul e a menor mínima registrada foi de 7,8ºC no município de Pedro Gomes, nas primeiras horas da manhã, de acordo com o meteorologista Natálio Abraão. Já em Campo Grande as 5 horas a mínima foi de 1105ºC na região do bairro Carandá Bosque.

Os municípios de Angélica, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Sidrolândia e Camapuã tiveram mínimas que não passaram dos 11ºC. Em Ponta Porã o dia também começou frio, com mínima de 9,4ºC.

De acordo com a previsão elaborada pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) as máximas previstas para esta sexta-feira devem ser de até 22ºC nas regiões sul fronteira, cone sul, grande Dourados e leste do Estado. Para outras regiões as máximas podem chegar até os 28ºC. Já na Capital a máxima não deve passar dos 23ºC.

Ainda segundo o Cemtec o fim de semana será de tempo estável com elevação nas temperaturas, sol e poucas nuvens, devido a atuação da massa de ar frio e seco, associado ao sistema de

alta pressão atmosférica (alta pós-frontal) porém a sensação de frio permanece ao amanhecer e a noite.

As chuvas devem voltar nos dias 17 e 18 de agosto e uma nova frente fria deve atingir o Estado por conta das chuvas. Já no dia 19 espera-se temperaturas mínimas entre 5ºC e 7ºC no extremo sul e 7ºC 10ºC no centro sul de MS.

