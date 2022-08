Ex-governador é preso conduzindo veículo roubado

O ex- governador do departamento de Paraguari, Óscar Alberto Velaztiquí, 59, foi flagrado ontem (12), conduzindo uma caminhonete de modelo Toyota Hilux roubada em 2018, no município de Ponta Porã. O flagrante ocorreu próximo ao município de Encarnación, cidade paraguaia localizada no sul do país. O político paraguaio chegou a ser detido e encaminhado a delegacia, mas foi liberado após prestar depoimento.

Conforme relatado pelo boletim de ocorrência, o ex-executivo foi flagrado por agentes do Departamento de Investigações conduzindo uma caminhonete de cor verde, com cabine única, dando sinal de parada ao condutor. Em checagem ao sistema, foi constatado que o chassi não correspondia à documentação fornecida no momento do flagrante.

Velaztiquí foi detido e encaminhado a delegacia. Em depoimento, relatou que o político mora no bairro San Isídro, na cidade de Encarnacíon.

De acordo com a polícia, o caso será repassado ao Ministério Público paraguaio para mais esclarecimentos.