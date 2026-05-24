Viatura do DOF capota após colisão na MS-379 e deixa quatro policiais feridos

Quatro policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) ficaram feridos após a viatura em que estavam se envolver em um acidente na manhã deste domingo (24), na rodovia MS-379, entre Dourados e Laguna Carapã. O veículo oficial capotou depois de ser atingido por outro automóvel.

Segundo nota divulgada pelo DOF, todos os policiais foram socorridos e encaminhados ao Hospital da Vida, em Dourados, onde passaram por exames médicos.

Conforme as informações oficiais, nenhum dos militares precisou passar por cirurgia até o momento. As equipes médicas aguardam os resultados dos exames para avaliar uma possível liberação hospitalar.

Ainda não há detalhes confirmados sobre a dinâmica do acidente nem sobre a atividade realizada pelos policiais no momento da colisão. As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas pelos órgãos responsáveis.

Informações preliminares apontam que uma caminhonete Ford Ranger teria atingido a traseira da viatura, provocando o capotamento.

Apesar da gravidade do acidente, nenhum dos policiais corre risco de vida. Antes da divulgação da nota oficial, havia a informação de que um dos militares apresentava suspeita de fratura em uma das pernas.

O motorista da caminhonete não apresentava lesões aparentes e estava consciente e orientado no local, conforme informou o DOF.

Neste mês, policiais do departamento participam da formação do Gefron, força integrada por policiais civis e militares voltada ao patrulhamento e repressão de crimes em áreas de fronteira e divisas estaduais.

Até o momento, porém, não há confirmação de que o acidente tenha relação com as atividades do curso de formação.

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