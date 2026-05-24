Homem que atirou contra agentes perto da Casa Branca morre após confronto nos EUA

Foto: Arquivo/Agência Brasil
Foto: Arquivo/Agência Brasil

Um homem morreu após trocar tiros com agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos nos arredores da Casa Branca, em Washington, na tarde desse sábado (23). Segundo as autoridades norte-americanas, o suspeito chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante o ataque, um pedestre também ficou ferido. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima. Nenhum agente do Serviço Secreto sofreu ferimentos.

De acordo com comunicado oficial da Casa Branca, o homem se aproximou de um ponto de controle instalado próximo à Avenida Pensilvânia e retirou uma arma de dentro de uma bolsa. Conforme o Serviço Secreto, ele começou a atirar contra os agentes, que reagiram imediatamente.

O caso ocorreu nas proximidades do cruzamento da Rua 17 com a Avenida Pensilvânia NW, ao lado do Edifício Executivo Eisenhower, anexo da Casa Branca.

A correspondente Patrícia Vasconcellos relatou que, logo após os disparos, policiais armados orientaram jornalistas que estavam na área externa a retornar para a sala de imprensa. O complexo presidencial entrou temporariamente em lockdown, com bloqueio de entrada e saída de pessoas.

No momento do incidente, o presidente Donald Trump participava de uma reunião com o vice-presidente J.D. Vance e integrantes do Conselho de Segurança Nacional. O grupo realizava uma videoconferência com líderes árabes.

Segundo um porta-voz do Serviço Secreto, o encontro “não foi afetado” pelo episódio.

Repórteres da CBS informaram que os tiros foram ouvidos por volta das 18h no horário local, equivalente a 19h em Brasília. O lockdown foi encerrado pouco antes das 19h locais.

Segundo episódio armado em pouco mais de um mês

Este foi o segundo incidente armado registrado nos arredores da Casa Branca em pouco mais de um mês. Em 25 de abril, um homem armado invadiu o Hotel Hilton, em Washington D.C., onde Donald Trump participava de um jantar com autoridades do governo e correspondentes da Casa Branca.

Segundo imagens de segurança, o suspeito, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos, passou por um detector de metais e correu entre agentes do Serviço Secreto, que reagiram efetuando disparos. Ele conseguiu escapar inicialmente, mas foi interceptado antes de acessar o salão principal do evento.

Outro episódio envolvendo Trump ocorreu em 13 de julho de 2024, durante a Convenção Nacional do Partido Republicano. Na ocasião, o então candidato foi atingido de raspão na orelha direita durante um ataque a tiros.

Duas pessoas morreram no atentado, incluindo o atirador identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos.

 

Com informações do SBT News

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