Trio é preso após roubo violento deixar vítima baleada na cabeça em Campo Grande

Adolescente ferido por disparo levou policiais até suspeitos envolvidos no crime; vítima baleada na cabeça foi socorrida ao hospital

Após um roubo que terminou com um popular baleado na cabeça, na manhã desta sexta-feira (29), um adolescente ferido por disparo de arma de fogo, que deu entrada no Posto de Saúde Coronel Antonino, acabou abordado pela polícia e entregou o grupo criminoso, em Campo Grande.

O roubo ocorreu no início da manhã, quando três homens armados abordaram pessoas em um ponto de ônibus. Eles tentaram colocar uma das vítimas dentro de um carro, mas ela resistiu.

Durante a ação, uma pessoa acabou baleada na cabeça. O barulho do disparo chamou a atenção de um policial militar que mora na região. O agente interveio e deu ordem de parada, dizendo: “Parado, Polícia Militar”.

Um dos indivíduos apontou a arma na direção do policial, e os criminosos fugiram em um VW Gol branco.

Durante diligências, a equipe recebeu informação de que um homem havia dado entrada na unidade de saúde com ferimento na mão esquerda compatível com disparo de arma de fogo.

Na entrevista, os policiais constataram que se tratava de um adolescente. Ele informou que foi chamado para participar do roubo, há três dias, por um homem preso identificado como “Magno”.

O menor contou ainda que os outros dois suspeitos possivelmente haviam fugido em direção ao bairro Tiradentes.

O adolescente acabou apreendido, com os direitos constitucionais garantidos.

Diligências

A equipe passou a procurar o veículo com apoio de equipes do Batalhão de Choque. O carro foi localizado na Rua do Violino, com dois homens ao lado do Gol.

Um dos suspeitos se rendeu imediatamente, enquanto o outro fugiu pulando muros de imóveis vizinhos. O homem que não resistiu à prisão faz uso de tornozeleira eletrônica.

A arma usada no roubo estava no banco traseiro do carro, junto com a mochila preta da vítima.

O Choque ampliou o cerco na região, e o segundo suspeito acabou localizado na Rua Orquestra, escondido em uma residência. Ele também foi preso.

O adolescente apreendido permaneceu na UPA Tiradentes, aguardando vaga na Santa Casa.

A vítima baleada, que não teve o nome divulgado, foi socorrida e encaminhada ao hospital.

Caso planejado

Segundo relato do adolescente, o grupo monitorou a rotina da vítima com o objetivo de rendê-la e levá-la até a residência dela, onde acreditavam encontrar dinheiro, ouro e outros bens de valor.

Os dois homens presos permaneceram em silêncio.

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