Revoada Cultural interdita trânsito e leva diversidade de apresentações ao Centro

Evento gratuito acontece nos dias 30 e 31 de maio, com 24 horas de programação cultural, operação especial de trânsito e cortejo pelas ruas centrais da Capital

Motoristas e público que vão participar da Revoada Cultural devem ficar atentos às alterações no trânsito e aos procedimentos de acesso ao evento, que acontece nos dias 30 e 31 de maio, na Rua Maracaju, no cruzamento com a Rua 14 de Julho, em Campo Grande.

Com 1.440 minutos de programação cultural distribuídos em dois dias, a Revoada Cultural transforma o centro da Capital em um grande espaço de convivência, arte e cultura, reunindo apresentações musicais, dança, cultura urbana, intervenções artísticas e feira de economia criativa, com gastronomia e artesanato.

A programação começa já na manhã de sábado (30), com o Cortejo da Revoada, conduzido pela Charanga da Revoada. A concentração será às 10h, em frente ao Thomaz Lanches, na Rua Sete de Setembro. O grupo segue caminhando em direção à Praça Ary Coelho, pela Rua 14 de Julho, com chegada no Bar do Zé, na Rua Barão do Rio Branco.

Interdições no trânsito

As alterações viárias começam à 0h do dia 30 de maio, quando a Rua Maracaju será interditada entre a Avenida Calógeras e a Rua Treze de Maio. Neste primeiro momento, a Rua 14 de Julho seguirá liberada para o tráfego.

A partir das 11h do dia 30, a operação será ampliada e a Rua 14 de Julho também será interditada no trecho entre a Rua Antônio Maria Coelho e a Rua Marechal Rondon.

As interdições permanecem durante os dois dias de evento e contam com acompanhamento técnico da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), responsável pelo reforço da sinalização e orientação do trânsito na região central.

Revista nas entradas

Para garantir a segurança e o conforto do público durante toda a programação, haverá revista nas entradas do evento. O acesso será realizado com apoio das equipes de segurança, que farão inspeções preventivas nos pontos de entrada.

Não será permitida a entrada com:

facas e canivetes;

objetos cortantes ou perfurantes;

garrafas, copos e recipientes de vidro;

armas de fogo de qualquer tipo;

spray de pimenta e aerossóis inflamáveis;

armas de choque;

fogos de artifício e materiais explosivos;

substâncias ilícitas;

perfumes e frascos em vidro;

objetos que possam colocar o público em risco.

Programação gratuita

A Revoada Cultural acontece das 12h à meia-noite, reunindo atrações locais e nacionais de diferentes estilos musicais e manifestações culturais, como hip hop, rap, samba, forró, reggae, rock, MPB, sertanejo caipira, música eletrônica, dança urbana e manifestações populares.

Entre os destaques da programação está o rapper GOG, um dos principais nomes da história do hip hop brasileiro, que se apresenta no sábado (30).

A Revoada Cultural é realizada pelo Instituto Imòlé, com apoio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Agetran, Prefeitura Municipal de Campo Grande e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.