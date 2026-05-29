Homem é baleado durante tentativa de sequestro em ponto de ônibus na Vila Marly

Na manha desta sexta-feira (29), um homem, que não teve suas informações divulgadas, precisou ser socorrido em estado grave após ser baleado durante tentativa de sequestro. O caso aconteceu na Rua Professor Henrique Cirilo Correa, Vila Marly, em Campo Grande enquanto a vítima e a esposa estavam em um ponto de ônibus. O tiro acertou a cabeça.

Segundo informações preliminares, o casal estava no ponto de ônibus, quando foram abordados por um Gol branco. Na ocasião, um homem teria saído do carro e tentado colocar a vítima a força dentro do veículo.

Ainda conforme a apuração, um vizinho, policial de folga, teria saído de onde mora e tentado interferir na ação. Nesse momento, barulho de tiros foram escutados pelas testemunhas.

A vítima foi baleada na cabeça e os três envolvidos no crime foram presos e a vítima foi encaminhada para a Santa Casa.

O caso continua sob investigação.