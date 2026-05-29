Auxílio moradia ampara mulheres vítimas de violência em Campo Grande

No total foram entregues 19 contratos durante um evento voltado ao acolhimento e à reestruturação familiar

Mulheres em situação de violência doméstica receberam apoio financeiro e acompanhamento social nesta sexta-feira (29), em Campo Grande. Por meio da assinatura de contratos de um programa habitacional municipal, as beneficiárias terão direito a um auxílio mensal de R$ 500 para o custeio de moradia.

Ao todo, foram entregues 19 contratos durante um evento voltado ao acolhimento e à reestruturação familiar. O benefício tem duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação após avaliação técnica, até que as participantes alcancem a autonomia financeira e a estabilidade habitacional. O recurso deve ser destinado ao pagamento de aluguel e despesas básicas.

Durante o evento, a prefeita Adriane Lopes destacou a importância de políticas públicas com olhar sensível e atendimento humanizado às mulheres em situação de vulnerabilidade. “A mulher vítima de violência precisa de um olhar diferenciado do poder público. É isso que estamos fazendo aqui: uma política pública real, que acolhe e ajuda a reconstruir vidas com dignidade e segurança”, afirmou.

Alívio e recomeço

Para as participantes, o sentimento com a assinatura dos contratos foi de alívio. Desempregada e mãe de três filhos, S.A. relatou o impacto imediato que o valor terá no orçamento da casa. “Eu já tinha perdido a esperança, mas quando entraram em contato comigo fiquei muito feliz. Vai ajudar bastante, principalmente enquanto eu não conseguir um novo trabalho. Tenho três crianças e pago R$ 700 de aluguel, então esse auxílio vai cobrir mais da metade das despesas”, afirmou.

A mesma realidade de superação é compartilhada por D.J., que voltou a estudar e conseguiu um emprego recentemente na área de serviços gerais. Com três filhos e o aluguel do mês atrasado, ela pontua que o dinheiro chega em um momento crucial de reorganização da rotina. “Esse auxílio vai fazer toda a diferença. Graças a Deus, as coisas estão começando a dar certo. Tenho três filhos, então esse valor também ajuda nas despesas com as crianças pra comprar uma roupa ou um tênis”, comemorou.

Para o diretor-presidente da Emha, Claudio Marques, o auxílio representa uma oportunidade de recomeço para o público. “São mulheres que, a partir de hoje, passam a contar com o apoio do poder público para reconduzir seus projetos com mais segurança e dignidade. Ao todo, estão sendo investidos mais de R$ 171 mil para que elas possam retomar seus sonhos”.

Atendimento integrado

Criado por lei municipal, o programa prioriza mulheres que são chefes de família e se encontram em contextos de fragilidade social. Segundo os representantes das políticas públicas do município, o foco da iniciativa vai além do suporte financeiro momentâneo.

Durante o período de vigência do benefício, todas as famílias assistidas receberão acompanhamento contínuo de equipes técnicas. O objetivo é oferecer suporte social e direcionamento para que as mulheres conquistem a independência financeira e saiam definitivamente do ciclo de violência.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

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