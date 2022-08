Em meio a dejetos e comida podre, três crianças são resgatadas em situação de abandono

Três crianças de 2, 10 e 12 anos foram encontradas em situação de abandono na noite de terça-feira (23), em uma casa no bairro Coophasul, em Campo Grande. As crianças viviam em situação em insalubre em meio a dejetos e comida podre.

Conforme o boletim de ocorrência a denúncia foi registrada por vizinhos, ao chegar no local os policiais encontraram uma menina de 12 anos cuidando de outras duas crianças de 2 e 10 anos. Ao ser questionada sobre a mãe a menina não soube informar o paradeiro da mesma, mas informou aos policiais o telefone da mãe, os agentes tentaram contato, mas não foram atendidos.

O conselho tutelar foi acionado e ao chegar a residência constataram a situação de abandono, a casa estava em situação insalubre, com muita sujeira e roupas espalhadas pelo chão. Na cozinha havia uma pia com comida podre que exalava mau cheiro por todo o local e no banheiro o vaso sanitário não funcionava, pois estava entupido e com fezes.

Ao se deparar com a situação a conselheira tutelar chegou a passar mal. As crianças foram atendidas e encaminhadas para um abrigo e os policiais seguem a procura da mãe.

Abandono de incapaz

Abandono de incapaz é um crime de perigo concreto previsto no código penal brasileiro, conforme o artigo 133 do CPB é considerado crime abandonar qualquer pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, que seja incapaz de se defender dos riscos. A lei prevê pena de detenção de seis meses a três anos.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos as denúncias podem ser feitas de forma anônima 24h por dia. Denúncias de maus tratos a crianças também podem ser comunicadas a polícia no 190 ou diretamente ao Conselho Tutelar.

O caso foi registrado como abandono de incapaz na Depac/Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), e segue em investigação.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: