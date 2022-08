Tema de hoje: Casos de Família chega ao fim após 18 anos no ar

Em comunicado oficial, o SBT anunciou nesta terça-feira (23), a suspensão das gravações do Casos de Família, após 18 anos no ar. O programa, que ficou conhecido pelos barracos no palco e memes, irá ficar no ar até dia 7 de setembro. Após isso, o horário será preenchido por novelas.

Mas, para quem é fã do programa e ficou triste com esse anúncio, ainda existem esperanças. A emissora informou em nota, que o programa “poderá voltar em 2023” com novas histórias. Sobre Christina Rocha, 65 anos, a apresentadora ainda continua contratada pelo SBT. Não foi divulgado o motivo da suspensão da atração, porém suspeitas levantam que a decisão tenha sido tomada por conta da baixa audiência.

Ao receberem essa notícia, usuários das redes sociais começaram a compartilhar suas opiniões e memes sobre o programa.

Realmente o Casos de Família estava desgastado, mas também não tem como negar que é um dos programas mais memoráveis da história da televisão. Obrigado por tanta confusão, momentos de barracos e os temas memoráveis. Cristina Rocha foi marcante! pic.twitter.com/CBiy0zrTHZ — Portal Ypis (@portalypis) August 23, 2022

Nossa vai fazer falta.

Do jeito que dança gatinho volto.

Não vou ficar chocado de fazerem react de casos de família e ficar famoso e voltar também. pic.twitter.com/0zRdtKxk2Q — Coxinha (@queias321) August 24, 2022

Sobre o programa

O Casos de Família estreou em 2004, mas sob o comando da jornalista Regina Volpato. Em 2009, Christina assumiu a direção do programa, e só ficou afastada no ano de 2020, por oito meses, quando começou a pandemia de Covid-19. Ela retornou para comandar a atração no fim de outubro, mas com a plateia física limitada a 20 pessoas, e retratos que preenchiam o auditório.

