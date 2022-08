Após fugir de casa, adolescente é encontrado na região central

Um adolescente de 12 anos foi encontrado por um vendedor ambulante, na manhã de hoje (23), vagando pela Avenida Afonso Pena, região central de Campo Grande. Aos policiais, o jovem disse que fugiu de casa porque não aguentava mais apanhar pela mãe adotiva.

De acordo com informações do 1º Batalhão da Polícia Militar, o garoto foi encontrado por volta das 10h por um vendedor. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). No momento da ocorrência, os pais da criança estavam na delegacia registrando um boletim de ocorrência sobre o seu desaparecimento.

Aos militares, o menino disse que apanhava constantemente e, por isso, decidiu fugir de casa no Bairro do Nova Lima.

Ao Portal O Estado Online, a mãe adotiva disse que estava deitada quando percebeu que o adolescente tinha fugido de casa por volta das 19h30. O Portal O Estado Online teve acesso às câmeras de segurança que mostram o garoto correndo pelo bairro.

Ainda na Dpca, a mulher disse que o garoto vive sempre aprontando e que já foi chamado várias vezes na escola. Ela ainda disse que procurou pelo garoto até a meia noite pelo bairro, não encontrando o garoto.

