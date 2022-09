Tempo de abertura de empresas em MS cai 41 horas em três anos

Estado aparece como o 15° colocado com menor tempo

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado do MS

O tempo de abertura de empresas em Mato grosso do Sul diminuiu significativamente, nos últimos três anos. A queda registrada foi de 41 horas, o que equivale há um dia e sete horas. Segundo a SEPC (Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade), do Ministério da Economia, em 2019 o tempo médio era de 63,3 horas, cerca de dois dias e meio, ao passo que em 2022 o intervalo diminuiu para 22,1 horas, ou seja, menos de um dia.

O Estado aparece no ranking do mês de agosto como o 15° colocado com menor tempo para o processo de abertura de uma empresa. O menor intervalo acontece em Sergipe, onde os procedimentos são realizados em uma média de dez horas. Já o local onde mais se prolonga é no Amapá, podendo demorar em média 37,9 horas, o mesmo que um dia e meio.

Para a Jucems (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul), a queda no tempo médio está relacionado diretamente a evolução tecnológica e modernização do órgão. “Hoje, nossos clientes não precisam nem comparecer presencialmente para realizar o processo de abertura de empresas. Até a assinatura é digital, com um processo inteiramente automático”, explica o presidente da Jucems, Augusto César Ferreira de Castro.

O titular reitera que todo o processo de inovação desenvolvido nos últimos anos contribuiu para um trabalho mais ágil e dinâmico nos 79 municípios do Estado, que hoje podem contar com o serviço à disposição por meio do portal disponível na internet. “Anteriormente eram 17 municípios contando com a sede da Jucems, o que fazia com que os que precisassem do serviço nas demais localidades tivessem que se deslocar até a cidade mais próxima, demandando muito mais tempo”, ressalta.

Conforme Augusto César, outro fator que contribui para a mudança do cenário é o trabalho desenvolvido pelo governo federal para desburocratizar a demanda. “A simplificação da parte de legislação legal agiliza o processo para que o empresário abra as portas”, conclui.

Brasil

No Brasil esse recuo foi ainda maior, com uma retração de 82,2%. Em 2019 eram necessários cerca de quatro dias para realizar o processo de abertura de uma nova empresa, já em 2022 esse tempo de burocracia se reduziu muito mais que a metade, passando para 23 horas, na média obtida entre os meses de janeiro e agosto deste ano. Os dados também são da SEPC.

Conforme o governo federal, em julho de 2022, o tempo médio de abertura de empresas no Brasil já havia sido reduzido para um dia e duas horas, retração de cinco horas em relação a junho, quando foi registrado um dia e sete horas. Além disso, o atual tempo médio alcança a meta prevista para ser atingida somente em dezembro de 2022.

Abertura de empresas

O levantamento realizado pela SEPC aponta o número de empresas abertas no ano de 2022. Até o mês de agosto foi contabilizado o total de 4,9 mil aberturas em Mato Grosso do Sul, sendo que 4.764 mil foram empresas matrizes e 235 filiais. O Estado conta atualmente com 282.724 mil estabelecimentos ativos.

No âmbito nacional, a pesquisa aponta também um aumento no ritmo de abertura de empresas no comparativo com 2021. Até o fechamento do mês de agosto, o Brasil registrou 2,7 milhões de empresas abertas contra 2,5 milhões no mesmo período do ano passado.

Veja também: Endividamento volta a aumentar na Capital e 37,1 mil famílias dizem não ter condições de pagar contas

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.