Puccinelli segue firme e lidera intenções de voto a governo

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado MS

O candidato a agoverno do Estado pelo MDB, André Puccinelli, mantém a liderança na disputa eleitoral com 25% das intenções de voto, seguido por Marquinhos Trad (PSD), com 17%, e Rose Modesto (PSDB), com 14%. Os dados são da pesquisa Ipec divulgada ontem (15), pela TV Morena. Nos diversos cenários estimulados em segundo turno, Puccinelli aparece garantido e com percentuais acima de todos os outros candidatos. Exceto na disputa com Rose Modesto, que subiu de pontuação.

Em relação à primeira pesquisa Ipec, do dia 31 de agosto, André Puccinelli se mantém estável, com 25% das intenções de voto. Já Marquinhos Trad oscilou de 20% para 17% e deixa de dividir em situação de empate técnico a liderança com o emedebista. O candidato do PSD agora se encontra tecnicamente empatado com Rose Modesto e Eduardo Riedel, que oscilam de 12% para 14% e de 14% para 12%, respectivamente. Capitão Contar tem 9% ante 8% da pesquisa anterior.

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 12 e 14 de setembro em 28 municípios sul- -mato-grossenses. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) sob o número MS-08792/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo nº BR-00527/2022.

Esta é a segunda pesquisa de intenções de voto do instituto.

Segundo turno

No segundo turno, os números ficaram da seguinte maneira. André Puccinelli vence Marquinhos Trad, com 40% a 32%. André e Riedel, daria André com 44% contra 33% do tucano. No cenário com a candidata Rose Modesto, haveria empate técnico com ela à frente, tendo 40% dos votos e Puccinelli com 38%. Na disputa com o Capitão Contar, André Puccinelli venceria por margem mais ampla, de 45% contra 25% do deputado.

Tereza Cristina se mantém garantida rumo ao Senado

Pesquisa Ipec/TV Morena divulgada nessa quinta-feira (15) indicou que Tereza Cristina (PP) se mantém na liderança com 38% de intenções de voto. Na primeira pesquisa, de 31 de agosto, Tereza Cristina (PP) tinha 38% e manteve os 38% (na margem de erro, tem entre 35% e 41%).

Juiz Odilon (PSD) tinha 18% e agora tem 20% (na margem de erro, tem entre 17% e 23%). Mandetta (União Brasil) tinha 13% e agora tem 14% (na margem de erro, tem entre 11% e 17%).

O Professor Tiago Botelho (PT) tinha 4% e foi para 5% (na margem de erro, tem entre 2% e 8%). Jeferson Bezerra (Agir) tinha 2% e agora tem 1% (na margem de erro, tem de 0% a 4%). Anizio Tocchio (PSOL) tinha 1% e não pontuou na nova pesquisa (na margem de erro, tem entre 0% e 3%).

