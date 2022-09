Endividamento volta a aumentar na Capital e 37,1 mil famílias dizem não ter condições de pagar contas

Cartão de crédito continua sendo o principal motivo das dívidas

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado do MS

O endividamento das famílias campo-grandenses voltou a aumentar, em agosto, após quatro quedas seguidas, saindo de 59,3% para 59,7%. Conforme dados da Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor), realizada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), são 190.678 endividados. São 85.311 com contas em atraso, sendo que 37.158 não têm condições de pagar.

O cartão de crédito continua sendo a maior fonte de endividamento, com 71,0%. Em seguida estão os carnês (23,2%), financiamento de casa (10,5%) e financiamento de carro (9,7%), empréstimo pessoal (8,4), crédito consignado (6,0%) e cheques pré-datados (0,7%).

A economista do IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS), Regiane Dedé de Oliveira, afirma que, apesar do índice um pouco maior de endividamento, a redução no percentual de famílias com contas em atraso é salutar, pois demonstra um cuidado no controle das finanças.

“Embora sejam números pequenos, essa variação mês a mês é importante, pois, temos alcançado índices razoáveis de endividamento. Quando comparamos com os números de agosto de 2021, as reduções são relevantes”, explica Regiane.

A pesquisa mostra também que o número de pessoas que relataram ter contas em atraso caiu de 27,4% para 26,7% e as que informaram que não terão condições de pagar suas contas passaram de 11,5% para 11,6%.

Para 45,8% das famílias, a dívida compromete a renda de 11% a 50%; e a 23,5% compromete até 10%. Em relação ao tempo de atraso, 55% estão com dívidas acima de 90 dias; 20,3% entre 30 e 90 dias; e 13,5% até 30 dias.

Dicas

A Serasa organizou quatro dicas para evitar a inadimplência e realizar a regularização das dívidas para o interessado que quer a negociação de dívida se organizar para sair da lista de inadimplentes e nunca mais voltar.

1 – Faça um planejamento financeiro

Quando o assunto é lidar com dinheiro, a primeira dica sempre é se planejar. É preciso organizar os gastos, saber o que é fixo e exclusivo do cartão de crédito e administrar os gastos que aparecem no cotidiano.

2 – Pague o valor total da fatura

Quando você deixa de pagar o valor integral, entra no rotativo do cartão de crédito que tem os juros mais altos, podendo chegar a 14% ao mês. Quando você chega a esse momento, é quando as coisas saíram do controle. Se diminuir o limite para um valor que você pode pagar, as chances de não conseguir quitar o valor total da fatura são menores.

3 – Procure cartões sem anuidade

A anuidade é uma taxa cobrada pelo banco ou instituição financeira, pelo uso do cartão. Muitas empresas fazem essa cobrança mesmo sem você usar o cartão e descontam o valor direto na fatura. Isso é um dinheiro mal gasto. Atualmente, temos alternativas para nos livrar da anuidade, como cartões de crédito sem a taxa, ou aqueles que apenas cobram dependendo do valor gasto no mês.

4 – Defina a data de vencimento próxima do dia do salário

Coloque a data de vencimento do seu cartão de crédito para próximo da data em que você recebe seu salário. Assim, você evita possíveis atrasos e multas. Com o vencimento perto do dia que cai seu salário, você acaba se organizando para usar o dinheiro como prioridade para pagar a fatura.

