Tânia Garib é a primeira entrevistada do O Estado MS

O jornal O Estado MS sempre levando a informação com credibilidade aos seus leitores, inicia hoje (15) às 14h, uma série de entrevistas com objetivo de apresentar os candidatos que concorrerão ao pleito deste ano, apresentando os nomes que participarão desta corrida até seus eleitores e suas propostas.

Nesta semana a agenda será com os vices-candidatos ao Governo de Mato Grosso do Sul. A primeira a ser entrevistada será Tânia Garib, da chapa candidato ao governo do Estado, André Puccinelli (MDB).

Tânia é tida como grande especialista em programas de assistência social, área que atuou por mais de 30 anos, servindo a diferentes governos em MS e em Brasília. Ela concorreu como vice-governadora no último pleito de 2018 junto ao Junior Mochi (MDB), e mais uma vez foi escolhida para acompanhar André Puccinelli neste projeto.

Durante a convenção realizada no último dia 5, Tânia exaltou a importância de olhar para os menos favorecidos e falou sobre a expectativa. “É de muito trabalho. Precisamos atingir o que Mato Grosso do Sul precisa, olhar as famílias do Vale Renda, as que estão nas favelas. Buscar muito emprego para que todos possam ter dignidade com trabalho e educação de primeiro lugar no país”, declarou Tania Garib.

Na entrevista de hoje ela irá falar sobre as propostas e projetos que visam implementar. A entrevista de estúdio terá a duração de 30 minutos, através do O ESTADO PLAY.

Todas as entrevistas serão publicadas no portal do Jornal O Estado, no jornal impresso e ao vivo pela página do facebook. Acessem nossas redes sociais.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais: