Homem esfaqueia vizinha por ela não emprestar carregador

Um homem feriu a facadas sua vizinha, Noelia Mabel Pinazo Gonzalez, de 39 anos, na cidade de Pedro Juan Caballero, cidade vizinha a Ponta Porã. O motivo seria que a mulher não havia emprestado o carregador de celular ao autor do crime. A vítima esta em estado grave no Hospital Regional da cidade. O caso ocorreu na noite de sábado (13).

O autor do crime já esta preso. Ele estava com a arma do crime, uma faca de 30cm. Ele ainda revelou que “Noelia se recusou a emprestar um carregador”, o que o motivou a cometer a tentativa de homicídio contra sua vizinha.

De acordo com investigações, o detido estava em prisão domiciliar e proibido de sair do país, por ter sido condenado por tráfico de drogas.

