Homem é queimado com óleo diesel e morto em Campo Grande

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto e com marcas de tortura na manhã desta segunda-feira (15), na Rua Josephina Daniel Pupin, no Parque do Lageado, em Campo Grande. Ele estava com graves queimaduras no rosto e pernas. De acordo com a Polícia, ele foi queimado com óleo diesel.

Segundo informações da delegada responsável pelo caso, Joilce Silveira Ramos, o corpo foi encontrado por um morador da região que passava pelo local e realizou a denúncia. A vítima de tortura estava de bruços, jogada perto de um lixão. Seu corpo estava com grande quantidade de óleo diesel e queimaduras no corpo. Ele foi morto asfixiado e recebeu um tiro perto da coxa.

Ainda segundo informações da delegada, o corpo foi desovado na estrada, sendo a vítima assassinada em outro local. Ele estava com um short, mas aparentemente os autores do crime colocaram uma calça no homem.

Moradores da região revelaram que a vítima parecia um homem que realizava assaltos no bairro. Entretanto, a delegada do caso não confirma essa informação. O caso segue sendo investigado.

Além da PM, estão no local equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações), perícia criminal, funerária de plantão e equipe da Polícia Civil.

Com informações de João Gabriel Vilalba

