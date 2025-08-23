Suspeito de homicídio no Bairro Nova Campo Grande é preso; mulher que participou do crime continua foragida

Maikon Aparecido Bezerra da Silva, de 24 anos, foi preso na tarde deste sábado (23) por investigadores do Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil, suspeito de envolvimento no homicídio ocorrido na Rua 21, no Bairro Nova Campo Grande, em Campo Grande. O homem foi encontrado há quatro quadras do local do crime, na casa de sua irmã. A mulher suspeita de participação no crime ainda não foi identificada e permanece foragida.

Segundo informações preliminares, o homicídio teria sido motivado por uma suposta briga de facções. A vítima teria conhecido a mulher na noite de sexta-feira (22), na região da antiga rodoviária, e, no dia do crime, passou o dia ingerindo bebida alcoólica na residência da suspeita junto com Maikon. O assassinato ocorreu na presença de moradores e crianças.

De acordo com relatos, os criminosos teriam pego o celular da vítima e encontrado fotos em que ele fazia símbolos associados ao Comando Vermelho, enquanto os suspeitos seriam do PCC. Em seguida, a dupla atacou a vítima com várias facadas. Um vídeo registrado no local mostra o homem sendo golpeado sem conseguir se defender.

Durante o ataque, as filhas da autora, uma criança de sete anos e um bebê de apenas um ano, presenciaram o crime. Após a fuga da mãe, as crianças ficaram sozinhas no imóvel e receberam abrigo de vizinhos até a chegada do Conselho Tutelar.

As polícias Civil e Militar estão no local, e a perícia técnica realiza os levantamentos de praxe. O caso segue sendo investigado, com foco na localização da mulher suspeita e no esclarecimento das circunstâncias do homicídio.

