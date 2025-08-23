Homem é morto a facadas em possível briga de facções no Bairro Nova Campo Grande

Um homem ainda não identificado foi assassinado a facadas na tarde deste sábado (23), na Rua 21, no Bairro Nova Campo Grande, em Campo Grande. O crime, que teria ligação com uma suposta briga de facções, foi presenciado por moradores e por crianças que estavam no local.

Segundo informações preliminares, a vítima teria conhecido a mulher acusada do crime na noite de sexta-feira (22), na região da antiga rodoviária, no centro da Capital. Na manhã deste sábado, a vítima e outro homem não identificado passaram o dia ingerindo bebida alcoólica na residência da suspeita.

De acordo com relatos, os criminosos teriam encontrado fotos no celular da vítima em que ele fazia símbolos associados ao Comando Vermelho. A dupla, supostamente ligada ao PCC, reagiu atacando a vítima com facadas. Um vídeo registrado no local mostra o ataque, com a vítima sem condições de se defender. Mesmo cientes de que estavam sendo filmados, os assassinos continuaram até a morte da vítima. A faca utilizada no ataque chegou a quebrar, e a princípio, a vítima sofreu sete perfurações.

Após o crime, a dupla fugiu. As filhas da suspeita, uma criança de sete anos e um bebê de apenas um ano, presenciaram o ataque e ficaram sozinhas na residência até a chegada de vizinhos, que ofereceram abrigo até a intervenção do Conselho Tutelar.

As polícias Civil e Militar estão no local, e a perícia técnica realiza os levantamentos necessários. O caso segue em investigação para identificação dos envolvidos e esclarecimento das circunstâncias do crime.

