Homem abandona mulher e filho de 3 anos para fugir da polícia com 33 kg de cocaína em Miranda

Um homem de 39 anos fugiu da polícia nesta sexta-feira (22) após ser flagrado com drogas na BR-262, em Miranda, município localizado a cerca de 200 quilômetros de Campo Grande. Durante a abordagem, ele deixou para trás uma mulher e uma criança de três anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a fuga ocorreu durante uma vistoria no veículo, quando os policiais perceberam sinais de adulteração em um cilindro de GNV (Gás Natural Veicular) no porta-malas. O motorista aproveitou o momento em que a equipe buscava ferramentas e fugiu a pé. Buscas foram realizadas, mas ele não foi localizado.

Ao abrir o cilindro, os policiais encontraram 33 quilos de cloridrato de cocaína distribuídos em tabletes. Questionada, a mulher afirmou não ter conhecimento da presença da droga no veículo.

O Conselho Tutelar foi acionado para cuidar da criança, enquanto a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Miranda para investigação e tentativa de localização do suspeito.

