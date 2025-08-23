Homem descobre verme vivo no olho após oito meses com visão embaçada

Um homem indiano de 35 anos passou oito meses com visão embaçada e vermelhidão no olho esquerdo até descobrir a causa: um parasita vivo dentro do globo ocular. O caso raro foi publicado no dia 9 de agosto no New England Journal of Medicine.

De acordo com o relatório, o paciente apresentava panuveíte, uma inflamação que atinge várias camadas do olho. O globo ocular estava avermelhado, a pupila dilatada e fixa, e a visão havia caído para 20/80. Durante um exame detalhado, os médicos identificaram o verme se movendo no “segmento posterior”, a região interna mais profunda do olho.

Para salvar a visão do paciente, foi realizada uma cirurgia chamada vitrectomia pars plana, que remove o humor vítreo — substância gelatinosa dentro do olho — e permitiu a retirada do parasita. Após o procedimento, o homem recebeu tratamento com glicocorticoides orais e oculares, apresentando melhora dos sintomas em oito semanas. No entanto, o desenvolvimento de catarata limitou a recuperação da visão a 20/40.

A doença identificada, gnatostomíase ocular, é causada por vermes do gênero Gnathostoma. Embora rara em humanos, é mais frequente em regiões da Ásia, Tailândia e México, onde o consumo de alimentos crus ou mal cozidos é comum. A infecção ocorre pela ingestão de larvas presentes em carnes contaminadas, como peixe, frango, répteis ou anfíbios, podendo migrar para o olho em casos raros.

Os principais sintomas incluem visão turva, vermelhidão, dor ocular e, em alguns casos, a percepção de movimento dentro do olho. Mesmo após a remoção do parasita, podem surgir complicações, como catarata e perda parcial da visão.

O caso reforça a importância de cuidados com alimentos e a atenção a alterações visuais persistentes.

Com informações do Metrópoles

