Suspeito de execução no Itamaracá é morto em confronto com PM

Geovano Benites da Silva, de 26 anos, morreu em um confronto com o Batalhão de Choque na noite de ontem (22), no bairro Parque Lageado, região sul de Campo Grande. De acordo com Informações policiais, o jovem era suspeito de envolvimento na morte de João Paulo Albuquerque, 28, morto no dia 20 de junho, no bairro Jardim Itamaracá.

Conforme divulgado pelo Batalhão de Choque, os policiais receberam denúncias sobre Geovane que estaria em um carro roubado no Rio de Janeiro e usava esse automóvel para o transporte de entorpecentes. Quando os militares chegaram até o rapaz, Geovane revidou com troca de tiros, sendo atingindo. Ele foi encaminhado ao hospital gravemente ferido, mas acabou morrendo na unidade de saúde.

De acordo com a polícia, Geovane tinha passagens por receptação, roubo, porte ilegal de arma de fogo, violência domestica e também homicídio. O rapaz também é responsável de uma carga apreendida pelo Batalhão de Choque no dia 19 de setembro, quando foram apreendidos drogas, armas semi-automática e um fuzil.

Ele tinha passagens por tráfico de drogas, receptação, roubos, homicídio, porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/ Cepol).

Perseguição e morte de João Paulo

João Paulo Albuquerque Lima, 28 anos, foi morto no dia 20 de junho, após ser perseguido na rua Filomena Segundo Nascimento, no jardim Itamaracá. João Paulo foi surpreendido por homens armados em uma motocicleta. Ele morreu e outra pessoa ficou gravemente ferida.

Informações policiais, dentro do carro foram encontrados uma arma de fogo, projeteis, luvas e também aparelhos celulares.

Confira também: Policiais encontram rifle, fuzil e munições semi-automáticas em residência

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.