Brasil enfrenta Gana em penúltimo amistoso antes da Copa

O Brasil enfrenta hoje (23) a seleção da Gana, às 14h30, em Le Havre, na França. Esse será o penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo no Qatar e é a chance de Tite testar o time que julga ideal para a competição.

A seleção brasileira está invicta há 13 jogos – dez vitórias e três empates. A última derrota canarinho foi na final da Copa América de 2021, quando perdeu para a Argentina por 1 a 0. Nesta partida o técnico Tite fará algumas experiências, em especial no setor ofensivo. Ao contrário de outras partidas, o comandante da seleção esboçou nos treinamentos o esquema 4-1-2-3, tendo apenas Casemiro como volante de ofício.

O ataque mudou ao longo desse último ciclo da seleção. Muitos jogadores que ainda eram promessas em 2018 despontaram como craques do futebol mundial e cavaram sua vaga no time titular, o que deu uma característica ofensiva para a Seleção.

Em relação à defesa, a principal mudança será na lateral-direita. O zagueiro Éder Militão será testado ali. Vale ressaltar que, para esses dois amistosos, Tite convocou apenas Danilo como lateral-direito de ofício. Em entrevista coletiva, o comandante brasileiro afirmou que não acredita que a equipe ficará exposta na defesa: “Equilíbrio, equilíbrio e equilíbrio. Toda vez que fugimos desse patamar corremos riscos. O Paquetá é um segundo meio-campista que traz um senso de criatividade, mas ao mesmo tempo colocamos em campo um lateral-direito que dá equilíbrio defensivo”.

O amistoso oferece também uma chance de o Brasil enfrentar um adversário africano, algo que não acontece desde outubro 2019, quando empatou com Senegal e Nigéria. Na Copa do Mundo, a equipe de Tite terá Camarões pela frente no terceiro jogo da fase de grupos, em 2 de dezembro.

Prováveis escalações para Brasil x Gana

A escalação brasileira sugere um time leve e ofensivo, com um quinteto na frente formado por: Lucas Paquetá, Neymar, Raphinha, Vini Júnior e Richarlison.

Time provável: Alisson, Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão, Alex Telles, Casemiro, Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr, Neymar e Richarlison

Gana

O adversário do Brasil vinha de três vitórias e um empate, mas foi batido pela Nigéria no último jogo, no começo do mês.

Os ganeses são comadados por Otto Addo desde março. Ele entrou no lugar do sérvio Milovan Rajevac, que foi demitido em janeiro após a péssima campanha e eliminação na fase de grupos na Copa Africana de Nações. Addo é auxiliar técnico do juvenil do Borussia Dortmund e ainda não tem futuro definido na seleção africana. Time provável: Wollacott; Amartey, Djiku e Salisu; Lamptey, Partey, Iddrisu Baba, Andre Ayew e Mensah; Jordan Ayew e Iñaki Williams. Técnico: Otto Addo.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.