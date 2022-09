Policiais encontram rifle, fuzil e munições semi-automáticas em residência

Equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar prenderam na madrugada de hoje (19), quatro pessoas por tráfico de drogas, em Campo Grande. De acordo com informações policiais, foram encontrados com a quadrilha entorpecentes como maconha, cocaína, munições de fuzil e armas semiautomáticas.

O flagrante aconteceu por volta de 1h45, quando policiais receberam informações de um veículo Peugeot andando em ziguezague na Av. Georges Chaia, conduzido por um jovem de 18 anos. Ao ser abordado, os militares constataram que o carro tinha registro de roubo na cidade de Toledo (PR). Em checagem ao sistema, foi verificado que a placa original do carro é da cidade de Cafelândia (PR).

No interior do Peugeot, foi encontrado tabletes de maconha no porta-malas. Ao ser interrogado, o jovem disse que comprou o veículo por R$ 10 mil na região do Caiobá, para o transporte de drogas até a cidade de Ponta Porã. Após receber voz de prisão, o jovem acabou confessando que alugou uma casa na rua Mona Lisa no bairro Tijuca, que servia como depósito da droga, e relatou que no local havia uma grande quantidade de entorpecentes.

Com as informações, equipes do Batalhão de Choque foram até o imóvel. Nas proximidades, os militares encontraram um adolescente de 17 anos, que tentou fugir, mas foi abordado pelos policiais. No local, os militares encontraram mais 490 quilos de maconha espalhados pelos cômodos da casa.

No interior da residência, os policiais encontraram outro jovem de 19 anos, que era responsável pela vigilância e pesagem da droga. Interrogados, ambos confessaram que recebiam R$ 300 reais pelo trabalho.

Ainda em conversas com os policiais, os jovens relataram de uma outra residência, localizada no Parque dos Sabiás, onde servia de depósito de pasta base de cocaína, mas não soube informar quem estava no local.

Em fiscalização, no segundo imóvel indicado pelos jovens, os policiais encontraram uma mulher de 26 anos. Questionada pelos policiais, a jovem disse que recebeu duas mochilas de um familiar, sem indicar nomes. Em vistoria a essa bolsa, os militares encontraram uma pistola Glock G19, calibre 9 milímetros, com dois carregadores, sendo um que possui prolongador com capacidade para 31 munições. Em outra mochila no quarto da mulher, os policiais localizaram pasta base de cocaína e envolvido em um cobertor, um rifle AR-15, calibre 5.56, com três carregadores.

Novamente questionada sobre as munições e armamento pesado, a mulher disse que não tinha conhecimento do que se tratava e que apenas guardou os equipamentos.

Diante dos flagrantes, jovem de 19 anos, foi preso em flagrante e responderá pelo crime de receptação, tráfico de drogas e organização criminosa.

Já a mulher, responderá pelo crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e depois encaminhado para a Delegacia Especializada de Narcotráfico (Denar) para demais providências.

