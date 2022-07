Funcionária confessa participação no assassinato de pecuarista

Uma das duas suspeitas do assassinato da pecuarista Andreia Aquino Flores, de 38 anos, confessou participação no crime ocorrido em condomínio de luxo no bairro Chácara Cachoeira na tarde de ontem (28) de acordo com o delegado responsável Francis Flávio da Derf (Delegacia de Roubos e Furtos).

Inicialmente as duas funcionárias, que são mãe e filha deram versões contraditórias sobre a cinemática do crime. Elas alegaram que faziam compras em atacadista da região, utilizando o carro da vítima. Após as compras elas teriam sido rendidas por dois suspeitos que se encontravam dentro do veículo e obrigadas a dirigirem até a residência.

Já na casa, Andreia teria sido amarrada em um quarto enquanto os suspeito furtavam objetos da casa. Na primeira versão do depoimento das funcionárias, os assaltantes teriam amarrado uma delas em outro quarto enquanto obrigaram a outra a a conduzi-los até o bairro Tiradentes para fugirem. Após isso, ela voltou ao condomínio em posse do carro enquanto a funcionaria presa havia conseguido se soltar.

Em investigação, a Derf (Delegacia de Roubos e Furtos) com apoio do GOI (Grupo de Operações e Investigações) constatou divergência no depoimento das mulheres e as duas passaram a ser suspeitas de envolvimento da morte de Andreia.

Foi investigado que no estacionamento do supermercado, o veículo da vítima foi aberto utilizando o próprio controle remoto, no momento em que as autores finalizavam as compras, com o objetivo de facilitar a entrada de um dos indivíduos no banco traseiro do automóvel.

Após isso uma das autoras confessou a dinâmica do crime. De acordo com a versão apurada pelas equipes, uma das mulheres convidou o próprio cunhado para simular o roubo contra a vítima mas como Andreia tentou reagir ela acabou sendo morta por asfixia mecânica.

Durante o trajeto mercado-condomínio, os autores pararam em um local para adquirir um simulacro de arma de fogo, que posteriormente foi encontrado na bolsa da mulher pelos policias da Derf. Os suspeitos ainda pretendiam roubar em torno de R$ 20.000,00 da pecuarista.

As duas funcionárias foram presas em flagrante pelo crime de latrocínio, o roubo seguido de morte. A policia ainda realiza buscas para capturar o o cunhado de uma das mulheres, que teria ficado em posse dos objetos roubados.