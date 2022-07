Funcionárias suspeitas de participarem do assassinato de pecuarista são presas

As duas funcionárias da pecuarista Andreia Aquino Flores, de 38 anos, foram presas na manhã desta sexta-feira (29) por suspeita de terem participado do assassinato da mulher, ocorrido na tarde de ontem (28), no condomínio de luxo Parque Cachoeira, no bairro Chácara Cachoeira em Campo Grande.

As suspeitas, que são mãe e filha, estão detidas na Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) e equipes da Polícia continuam a realizar buscas para localizar os outros envolvidos no crime. A vítima foi encontrada morta no banheiro de sua residência com diversos hematomas e asfixiada, o que sinaliza que ela foi agredida pelos suspeitos durante o crime. Ela morava sozinha no condomínio.

De acordo com as informações iniciais, as duas funcionárias teriam sido abordadas por assaltantes em um atacadista da região. Em depoimento as mulheres disseram que foram obrigadas pelos suspeitos a entrarem em um carro e indicarem o caminho da casa da pecuarista, o que mostra que há possibilidade de o crime ter sido premeditado.

Inicialmente o caso é investigado como latrocínio, o roubo seguido de morte. Segundo membros da família de Andreia, o condomínio é de difícil acesso e portanto desconfiaram da versão das duas funcionárias. Há possibilidade de uma das mulheres tinha um relacionamento com a vítima. A suspeita tem passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Andreia é filha do pecuarista Ocídio Pavão Flores, ex-diretor do Sindicato Rural de Ponta Porã e pertence a uma tradicional família da região, que possui vasto patrimônio em imóveis rurais, gado e empreendimentos. Andreia também era investigada por tentativa de homicídio contra o ex-marido, em janeiro deste ano em Ponta Porã, a 329 quilômetros de Campo Grande.

Com informações do repórter João Vitor Fernandes.