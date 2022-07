Restituição do Imposto de Renda paga R$ 90 milhões a 76 mil contribuinte em MS

A Receita Federal paga nesta sexta-feira (29), o terceiro lote do IRPF (Restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física 2022). Em Mato Grosso do Sul foram depositados R$ 90 milhões que irão beneficiar 76,3 mil contribuintes do Estado.

Em todo o Brasil, R$ 6,3 bilhões serão destinados a 5.242.668 contribuintes. Desse total, mais de 5 mil referem-se a contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercícios anteriores até 3 de maio deste ano.

Conforme a Receita Federal, o pagamento é realizado diretamente na conta bancária informada no ato da Declaração de Imposto de Renda, ou por indicação de chave PIX.

Entre os contribuintes com direito à prioridade estão idosos acima de 80 anos, seguido de quem têm entre 60 e 79 anos, pessoas deficiência física ou mental, ou doença grave

e profissionais cuja maior fonte de renda seja o magistério.

O quarto lote está previsto para ser depositado no dia 31 de agosto e o quinto lote, no dia 30 de setembro.

Como consultar

Para veneficiar se está apto a receber o benefício basta o contribuinte consultar página da Receita Federal, clicar no campo Meu Imposto de Renda e, em seguida, Consultar Restituição. A consulta pode ser feita diretamente no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos sistemas Android e iOS.

A restituição fica disponível durante um ano, caso o valor não seja creditado, o contribuinte deverá ir pessoalmente a uma agência Banco do Brasil.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas diretamente no Banco do Brasil ou pelo telefone da a Central de Atendimento da Receita: 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

