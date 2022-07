Bolsonaro comemora entrega de mais de 370 mil títulos para reforma agrária

O presidente Jair Messias Bolsonaro na última quinta-feira (28), trouxe em sua live diversas informações atualizadas de sua gestão, dentre elas destacou os 370 mil títulos de posse de terras entregues à favor da reforma agrária do país em quatro anos de seu mandato.

O presidente explicou que não se tem mais ouvido falar em grandes números de invasões de terras no país orquestradas pelo MST, devido o trabalho realizado por seu governo através da ex-ministra da agricultura Tereza Cristina com Geraldo melo do INCRA.

“Nós titulamos o Brasil e com a ex -ministra Tereza Cristina, começamos este trabalho de entregar títulos de terras para mais de 370 mil famílias, muito mais que 14 anos de outros governos e com isto demos, dignidade aos homens do campo”, enfatizou Bolsonaro.

Ele afirmou que mudaram a realidade do MST, e que agora o Governo Federal junto ao INCRA direcionado por Geraldo Melo, Governo e homens do campo passaram a serem amigos e de fato tornar as terras produtivas e sem invasões. Ele destacou a realidade atual e explicou que a posse dada foi para as mulheres, chefes da família e que os homens da produção agrícola somente os solteiros da reforma agrária.