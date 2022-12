Motoristas de ônibus da Capital ameaçam paralisação na próxima semana

Com informações da Repórter Mariely Barros

Demétrio Freitas, Presidente do STTCU-CG (Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande), divulgou nesta quinta-feira (22), sobre as barreiras da negociação salarial da categoria com a Prefeitura de Campo Grande e o Consórcio Guaicurus.

Segundo o representante do sindicato, foram realizadas duas reuniões com o Consórcio Guaicurus onde a categoria pedir oficialmente o retorno das negociações, visto que se passou um mês da data base da readaptação dos salários dos motoristas de ônibus da Capital.

“Portanto, fomos informados que eles [Consórcio Guacurus] não se reunirá mais com o sindicato porque não tem condições de assumir nenhum compromisso sem o aumento da tarifa”, diz Freitas.

Sendo assim, também por ofício, o STTCU-CG comunicou a Prefeitura de Campo Grande que, a partir de semana que vem, segunda (26), ou terça-feira (27), os motoristas estarão paralisando os ônibus e fechando a garagem durante a manhã até que retorne as negociações.

“Gostaria de pedir a compreensão de vocês. O sindicato está atento, não vai deixar perder nenhum direito de nenhum trabalhador, tudo que vamos acertar, com certeza será retroativo”, esclarece Demétrio. Acesse também: Operário apresenta elenco para temporada 2023 no auditório do Bioparque Pantanal; confira

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram