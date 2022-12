Operário apresenta elenco para temporada 2023 no auditório do Bioparque Pantanal; confira

A diretoria do Operário Futebol Clube realizou a apresentação do elenco e da comissão técnica para a temporada 2023, nesta quinta-feira (22), no auditório do Bioparque Pantanal. O evento também foi usado para apresentar os patrocinadores e apoiadores para as disputas do Estadual, Copa do Brasil, Copa Verde e para o Brasileirão, que é um dos maiores objetivos da diretoria.

O Presidente eleito Cel Nelson Antonio da Silva, que assumirá o comando do clube juntamente com seu vice-presidente, Cel Edilson Osnei Nazareth Duarte, também apresentaram os principais objetivos traçados para sua futura gestão. Estevão Petrallas, atual presidente, esteve no evento.

De acordo com o presidente eleito, Cel Nelson Antonio da Silva, o propósito do clube é conquistar o bicampeonato estatual e o acesso à série A do Campeonato Brasileiro.

“Esse elenco foi formado com o objetivo principal de conquistar o bicampeonato estadual e principalmente o acesso à série C do Campeonato Brasileiro. O elenco que montamos é experiente, já tem bagagem nas competições das quais vamos disputar. Trouxemos alguns remanescentes da equipe deste ano campeã estadual. O objetivo é claro, o Operário não pensa em outra coisa a não ser conquistar o acesso para a série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem.”

Nelson Antônio também reforçou a importância do avanço do Operário para outros clubes do Estado.

“O futebol do Mato Grosso do Sul precisa ser melhor ranqueado e um time ascendendo à série C com certeza vai dar a oportunidade para que outros clubes do Estado também tentem o acesso e melhore o nível da federação”.

Já Estevão Petrallas, que entrega o mandato no dia primeiro de janeiro, ressaltou o avanço futebolístico e financeiro do clube nos últimos oito anos, período que ficou à frente do Galo.

“A saída é de uma posição para outra. Eu vou assumir o conselho deliberativo. Acredito que temos que continuar nos ajudando e para isso fazer a continuidade do crescimento do Operário Futebol Clube. Eu me lembro que quando eu assumi nós dizíamos que o Operário respirava por aparelhos e estava na UTI. Hoje, o clube caminha com suas próprias pernas, sem aparelho nenhum e já anda pelos corredores. Em breve nós deixaremos essa dificuldade e, se Deus quiser, essa é uma promessa do Nelson Antonio, que vai felizmente nos suceder, fazer com que voltemos, de fato, às competições nacionais. Isso aí não é o Operário é Mato Grosso do Sul que precisa.”

O Galo, de Campo Grande, será o representante do Estado nas competições nacionais de futebol em 2023. A equipe está classificada para a Copa Verde, o Campeonato Brasileiro Série D e a Copa do Brasil.

Na Copa Verde 2023, o clube irá enfrentar o Tocantinópolis/TO na fase preliminar. Os confrontos foram definidos no último dia 8 pela CBF. Disputado em jogo único, o Galo terá de jogar o confronto na casa do rival, que está melhor posicionado no Ranking da CBF. A partida acontece no dia 18 de fevereiro, sábado de Carnaval. Quem avançar enfrenta o Brasiliense/DF.

A final da competição está prevista para para 3 de maio.

Elenco e comissão técnica

O Galo terá em 2023 Celso Rodrigues como técnico. Ele já comandou o clube no título estadual de 2018 e 2022 e será o responsável por buscar bons resultados nesta nova temporada.

“Me sinto horado, feliz por essa volta a um clube que eu me identifico muito. Agora, nós sabemos da responsabilidade, quatro competições difíceis. Eu tenho falado bastante disso para nossos atletas, sobre a responsabilidade que teremos. A gente sai de uma conquista de título do estadual 2022, defende em 2023. E as outras três competições, então são quatro competições importantes para a história do Operário, para a história desses atletas”.

Entre os atletas, dentre os nomes, o mais conhecido é o zagueiro Rafael Morisco, de 36 anos, que acumula passagens por clubes como Chapecoense e Vasco e estava no futebol de Malta. Outro atleta de destaque nacional é Marcio Luis, zagueiro que jogou no Atlético Mineiro e Volta Redonda-RJ.

Além dele, também irão compor o plantel alvinegro o meia Sato, de 32 anos, que em 2022 passou por Operário/MT e Grêmio Maringá/PR, e os atacantes Danilo Mariotto (estava na Arábia Saudita) e Lucas Carvalho (ex-América de Teófilo Ottoni/MG).

Após passarem por exames médicos, os jogadores já iniciaram os treinos da pré-temporada comandada pelo treinador Bicampeão Celso Rodrigues e sua nova comissão técnica.

Confira a lista completa:

Com informações de João Gabriel Vilalba.

