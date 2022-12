Após 20 anos, Marisa Monte volta a capital com turnê “Portas”

A cantora e compositora carioca, Marisa Monte, se apresentará em Campo Grande, no dia 28 de abril de 2023, no ginásio poliesportivo Avelino dos Reis, conhecido como Guanandizão.A venda dos ingressos antecipados iniciaram nesta quinta-feira (22).

Após vinte anos sem apresentações na Cidade Morena, a artista faz seu retorno com a turnê “Portas”. O show terá valores entre R$200 reais, para arquibancada; e R$1 mil reais, para mesa ouro. As cadeiras verdes e azuis custam R$ 400, enquanto a vermelha a R$ 500. Já a mesa prata custa R$ 875. Nenhum setor inclui serviço de open bar.

Na turnê “Portas”, Marisa Monte traz uma mescla entre canções do novo álbum, além de clássicos de sua carreira. Além disso, o repertório do show destaca os momentos importantes da carreira da cantora, que abrage mais de três décadas.

O show conta com a direção e concepção visual de Marisa Monte, Cláudio Torres e Batman Zavareze. A cantora também será acompanhada pela banda composta por Dadi (baixo, teclado e guitarra), Davi Moraes (guitarras), Pupillo (bateria), Pretinho da Serrinha (percussão, cavaquinho e voz), Chico Brown (teclado, guitarra, baixo e voz), Antonio Neves (trombone, adaptações e arranjos de metais), Eduardo Santanna (trompete e flugelhorn) e Lessa (flauta e sax).

Nascida no Rio de Janeiro, no dia 1º de julho de 1967, Marisa Monte desde cedo demonstrou interesse por música e, ainda criança, fez aulas de piano e bateria.

O disco “Memórias, Crônicas e Declarações de Amor” (2000), foi lançado pelo Phonomotor, o próprio Selo Musical da cantora. Apresentou ao público grandes sucessos como “Amor I Love You”, “Não Vá Embora” e “Não É Fácil”. Com Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, Marisa também lançou o disco Tribalistas (2002). O sucesso do CD foi nacional e internacional com uma coleção de hits, “Já Sei Namorar”, “Velha Infância” e “Passe em Casa”.

“Portas” é o mais recente álbum solo de Marisa Monte, gravado durante a pandemia, com bases feitas em estúdio no Rio de Janeiro.

Serviço:

Informações sobre os ingressos podem ser obtidas pelo telefone (67) 99156-4363.

