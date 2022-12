Corinthians prevê R$ 90 milhões em vendas de jogadores em 2023

As vendas de jogadores é a quarta principal receita do Corinthians para a temporada que vem. A projeção é arrecadar R$ 90,1 milhões com transferências, o mesmo valor que entrou nos cofres neste ano. O patamar foi mantido “a partir da estratégia de elenco planejada para 2023”, segundo o Corinthians.

Este valor é um saldo líquido, ou seja, já está descontado dos custos de repasse e das comissões pagas a empresários. É a soma de três departamentos: futebol profissional, amador e feminino.

O que pode compor estes R$ 90 milhões: Venda(s) de jogador(es) do atual elenco; Venda de porcentagem mantida de atletas de outros clubes (como Mateus Vital); Mecanismo de solidariedade da Fifa por atletas formados na base.

Neste ano o Corinthians vendeu três jogadores do elenco masculino: o zagueiro João Victor, o volante Ederson e o meia Gabriel Pereira.

Receita para o ano que vem

A receita prevista para 2023 é de R$ 746,7 milhões, o que seria um recorde na história do Corinthians: um aumento de 8% em relação ao projetado para este ano. A maior fatia do dinheiro é de direitos de TV, incluindo premiação por desempenho: R$ 285 milhões.

Todos os números estão no orçamento aprovado pelos conselheiros do Corinthians na semana passada. É este documento que projeta como e quanto dinheiro o clube pretende arrecadar e gastar ao longo de 2023.

R$ 285,2 milhões – Direitos de TV

R$ 146,3 milhões – Patrocínios

R$ 109,4 milhões – Bilheteria

R$ 90,1 milhões – Transferências de jogadores

R$ 72,8 milhões – Exploração comercial

R$ 62,9 milhões – Receitas de marca (licenciamento e franquias)

R$ 16,6 milhões – Associados (patrimoniais e mensalidades)

Com informações da Folhapress