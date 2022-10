SES confirma que tem CoronaVac em estoque e dentro do prazo de validade

Conforme noticiado por O Estado na edição de terça-feira (4), a população tem encontrado dificuldades para imunizar crianças com a vacina CoronaVac em algumas unidades de saúde de Campo Grande. Segundo a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), no último dia 30 de setembro, um lote do imunizante CoronaVac venceu, sendo necessário ser retirado das unidades de saúde para substituí-lo, por outro ainda dentro da validade, contudo, já ciente da aproximação da data, a Secretaria Municipal de Saúde notificou a SES sobre a necessidade de novas doses, sendo informada de que não havia um novo lote para ser encaminhado.

Na manhã de quarta (4), o secretário estadual de Saúde, Flávio Britto, informou que Mato Grosso do Sul tem vacinas em estoque e que são distribuídas dentro do prazo de validade. Os imunizantes que não estiverem aptos para aplicação serão devolvidos ao Ministério da Saúde.

“O Estado não tem doses vencidas em seus estoques, essas doses venceram no município e serão trocadas. Devolveremos ao Ministério da Saúde, não temos notícia de outros municípios com doses vencidas e nenhum outro estado com doses vencidas”, pontuou.

Conforme a gerente técnica de imunização e coordenadora de vigilância epidemiológica da SES, Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger, Mato Grosso do Sul recebeu recentemente um novo lote com vacinas CoronaVac e, conforme a demanda dos municípios, já realizou a distribuição.

“Recebemos na terça-feira (27) 15 mil doses e entregamos na quinta-feira (29), de acordo com a solitação. A validade é para o mês de agosto de 2023. Recebemos 1.534 frascos. Inclusive, conforme recomendação do PNI, devem já reservar a D2 porque o ministério não garante previsão de nova compra”, pontuou.

Além disso, a coordenadora informou que todos os municípios foram orientados quanto ao descarte das vacinas vencidas desde o último sábado (1º), quando venceram as unidades do lote citado pela Prefeitura de Campo Grande.

“Essas com validade de 30/9/2022 a partir de sábado deverão ser descartadas, como também ser dado baixa no e-vacine e no SIPNI no modo movimentação de imunobiológico com prazo de validade expirada”, informou mensagem enviada para os municípios e mostrada a O Estado.

Por Michelly Perez e Brenda Leitte – Jornal O Estado do MS.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais sobre o caso: Com lote de CoronaVac vencido, população não encontra doses em postos de saúde