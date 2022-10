Grupo traz teatro gratuito para bebês à Capital, neste fim de semana

Após ser apresentado em dezenas de cidades do Brasil e em países como Espanha, França e Eslováquia, “Meu Jardim” traz o teatro para bebês a Campo Grande de quinta-feira (6) até sábado (8), com apresentações do espetáculo e também a Oficina de Teatro para Bebês, tudo de forma gratuita, no Marco (Museu de Arte Contemporânea de MS). Na sexta-feira (7), a programação será direcionada a educadores e alunos de creches públicas e, no sábado (8), as sessões serão direcionadas às famílias. A Oficina de Teatro para Bebês será realizada na quinta-feira (6) e sexta-feira (7), das 19h às 22h, e será voltada a educadores, artistas e pesquisadores.

O diretor do espetáculo e do grupo Sobrevento, Luiz André Cherubini, explica à reportagem do jornal O Estado que o primeiro contato com o teatro para bebês veio durante uma turnê pela Europa, há 17 anos. “Nós nos apaixonamos pelo teatro para bebês e por causa do nascimento dos nossos filhos. Lá nós conhecemos artistas que faziam espetáculos muito lindos de teatro para bebês, e ao perceber também nos nossos bebês essa capacidade de comunicação, essa capacidade poética que é inata, nós decidimos nos dedicar ao teatro para bebês e isso é importante porque é um desafio para o artista, não é só uma coisa feita para os bebês e nunca é feita exatamente com uma atenção ao que os bebês esperam ou gostam, mas é uma fala de um artista, perante um olhar de bebê”, detalha.

O artista explica que o teatro de bebês proporciona também aos artistas uma renovação, descoberta da riqueza e da variedade do interpretar. “Os bebês nos mostram com esse olhar que se maravilha, que se encanta com pequenos detalhes. E o teatro para bebês acaba cumprindo uma função muito importante, que é dar lugar à primeira infância no mundo.”

A peça já foi apresentada em Madri, Santiago de Compostela e em diversas cidades da Catalunha, na Espanha; em Charleville-Mezières, na França; em Banská Bystrica e Hrinová, na Eslováquia, e em todas as creches públicas e conveniadas de São Bernardo do Campo (SP), para aproximadamente 7 mil crianças de 8 meses a 3 anos, que nunca haviam visto teatro.

Sinopse

Entediado, em meio a um deserto, um viajante decide criar um jardim. Mas como fazê-lo? A partir do texto da autora belga de origem iraniana Mandana Sadat, o Sobrevento compõe um espetáculo que fala de esperança, de sonho, do desejo e da possibilidade de transformar o mundo, em uma paisagem que poderia tanto ser o Irã como poderia ser o Brasil.

A oficina

Com a Oficina de Teatro para Bebês, a ideia é promover um intercâmbio com educadores, companhias de teatro locais, escolas e universidades de teatro, a fim de estabelecer um espaço para discussão de processos de criação e produção, como tentativa de estimular a criação de espetáculos voltados para a primeira infância, o que praticamente não existe na atualidade, sendo o Sobrevento uma das poucas companhias que a difunde, após ter contato com ela pelas mãos dos maiores expoentes e especialistas do gênero no mundo.

Assim, o processo de criação e as particularidades da construção de uma dramaturgia voltada para a primeira infância, que busca estabelecer uma comunicação poética, e não didática, com este público será abordado, bem como será discutido como realizar a contento uma apresentação para bebês, incluindo a interlocução com programadores, pais e professores, além da necessidade de monitores que acompanhem as apresentações para orientar os pais e, ainda, a preparação desses monitores para a função.

Encontro poético

A Oficina Teatro para Bebês, coordenada por Sandra Vargas, será realizada na quinta-feira (6) e sexta-feira (7), das 19h às 22h, no Marco (Museu de Arte Contemporânea) de MS.

A oficina completa dura seis horas e pode ser acompanhada por até 30 participantes, entre educadores e/ou artistas interessados em promover um encontro poético com a primeira infância. As inscrições podem ser feitas por carta de interesse para o e-mail [email protected]

O espetáculo “Meu Jardim”, com o grupo Sobrevento, terá sessões direcionadas a creches públicas, mediante agendamento prévio: sexta (7), às 13h30 e às 15h30. Já as sessões abertas ao público familiar serão realizadas no sábado (8), às 15h e às 17h.

Os ingressos devem ser retirados até meia hora antes de cada sessão e as reservas expiram 15 minutos antes de cada sessão, caso haja fila de espera. Será disponibilizado um máximo de 90 lugares por sessão, e um acompanhante extra ou outro espectador poderá ser admitido, caso haja disponibilidade de lugares, por ordem de chegada e a critério da produção. Os teatros serão especialmente preparados para receber bebês e seus pais, com assentos especiais para bebês, trocadores e brinquedoteca.

SERVIÇO: O Marco fica na Rua Antônio Maria Coelho, 6.000 – Parque das Nações Indígenas, Campo Grande.

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado do MS.

